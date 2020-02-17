Video Haber Mevsim geçişlerinde nasıl beslenmeliyiz? Mevsim hastalıklarına karşı korumanın yolları | Video

Mevsim geçişlerinde nasıl beslenmeliyiz? Mevsim hastalıklarına karşı korumanın yolları | Video

Mevsim geçişlerinde nasıl beslenmeliyiz? Mevsim hastalıklarına karşı korumanın yolları | Video
17.02.2020 | 15:59

Hastalandığınızda avuç avuç ilaç içmek zorunda değilsiniz. Vücudunuzu korumak için doğal besinlerle de beslenebilirsiniz. Mevsim geçişlerinde bulaşan virüs ve hastalıklara karşı kendimizi nasıl koruruz? Bu besinler nelerdir? Virüslerden korunmak için C vitaminin önemini vurgulayan, nar ve kivinin önemli bir koruma yolu olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan A Haber ekibinin sorularını cevapladı. İşte detaylar...

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