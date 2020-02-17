Mevsim geçişlerinde nasıl beslenmeliyiz? Mevsim hastalıklarına karşı korumanın yolları | Video

Hastalandığınızda avuç avuç ilaç içmek zorunda değilsiniz. Vücudunuzu korumak için doğal besinlerle de beslenebilirsiniz. Mevsim geçişlerinde bulaşan virüs ve hastalıklara karşı kendimizi nasıl koruruz? Bu besinler nelerdir? Virüslerden korunmak için C vitaminin önemini vurgulayan, nar ve kivinin önemli bir koruma yolu olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan A Haber ekibinin sorularını cevapladı. İşte detaylar...