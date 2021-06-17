MHP Lideri Bahçeli'den HDP il binasına yapılan saldırı ile ilgili açıklama! Yapılan saldırı kanlı bir prova kalleş bir tertiptir | Video

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yapılan saldırı kanlı bir prova diyen Bahçeli: "Suçluların menfur eliyle, sokakların melun izbeliğinde hıyanet ve husumet arayışına çıkan mihraklar bugün İzmir’de ateşle oynamaya kalkışmışlardır. Bu haliyle HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir." ifadelerini kullandı.