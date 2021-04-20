Video Haber MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
20.04.2021 | 11:24

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada öenmli açıklamalarda bulundu.

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