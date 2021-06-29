MHP lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Çok önemli son dakika açıklamaları yapan MHP Lideri CHP ve ortaklarına sert tepki gösterirken yurt içi ve yurt dışında Türkiye karşıtı oluşum ve gelişmelere dikkat çekti. Bahçeli ayrıca sınavsız üniversite önerisinde bulundu ve "Türkiye'nin bunu yapacak gücü vardır" dedi. İşte Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar.