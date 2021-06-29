Video Haber MHP lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
29.06.2021 | 11:29

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MHP lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 48:45
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Çok önemli son dakika açıklamaları yapan MHP Lideri CHP ve ortaklarına sert tepki gösterirken yurt içi ve yurt dışında Türkiye karşıtı oluşum ve gelişmelere dikkat çekti. Bahçeli ayrıca sınavsız üniversite önerisinde bulundu ve "Türkiye'nin bunu yapacak gücü vardır" dedi. İşte Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar.

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