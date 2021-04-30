Millet İttifakı'nda 'had bildirme' çatlağı! CHP ile HDP arasında 'ezik siyaset' tartışması büyüyor | Video

HDP’li Ebru Günay'ın, CHP Sözcüsü Öztrak'ın HDP'yi 'emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmakla' eleştirmesi karşısında verdiği "Haddinizi bilin" yanıtı HDP-CHP ittifakında tartışma başlatmıştı. Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın cevabı ile yeniden tırmandı. Sözlerinin arkasında olduklarını belirten Öztrak, "Emperyalistlerin ağa babaları partimize had mad bildiremedi. Geçsinler bunları" diyerek HDP'ye meydan okudu.