Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda... | Video

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze ve uzaktan eğitim hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın yüz yüze eğitim açıklamasında, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi. MEB'in son dakika duyurusunda okul sınavları hakkında da bilgi verildi.