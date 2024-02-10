Video Haber Milli Savunma Bakanı Güler'in acı günü | Video
Milli Savunma Bakanı Güler'in acı günü | Video

Milli Savunma Bakanı Güler'in acı günü | Video

10.02.2024 | 16:31

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenen cenaze töreni sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek

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