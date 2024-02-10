Milli Savunma Bakanı Güler'in acı günü | Video
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenen cenaze töreni sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek
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