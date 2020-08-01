Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a uyarı | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar açıklamalarına Yunanistan'ın provokatif tutumu ile ilgili uyarıda bulunarak Yunanistan'ın provokatif eylemlerden uzak durması gerektiğini söyledi.