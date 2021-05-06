Video Haber Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüleri paylaştı 'Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait önemli bir mağara kullanılmaz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüleri paylaştı 'Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait önemli bir mağara kullanılmaz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüleri paylaştı 'Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait önemli bir mağara kullanılmaz hale getirildi!
06.05.2021 | 15:44

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait önemli mağaranın ele geçirilerek, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliğinin sürdüğü belirtildi. Avaşin bölgesinde önemli bir mağaranın ele geçirilip, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildiği ifade edilerek, "Arama-tarama faaliyetleri sırasında; 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 Doçka makinalı tüfek mühimmatı, 150 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 300 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 250 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 100 elektrikli fünye, 500 mekanik fünye, zaman ayarlı düzenek, 800 patlangaç, 50 metre infilaklı fitil, 100 tahrip kapsülü, 20 alfa fair, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, küçük telsiz, kumanda, 2 jeneratör, hilti, 7 hilti ucu, 2 oksijen tüpü, monitör, 6 akü, 10 gaz maskesi, çeşitli örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri bulundu" denildi.

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