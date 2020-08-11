Motosikletli magandaya ceza yağdı | Video
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İstanbul’da motosikletli bir magandanın drift, makas ve tek teker terörü gündeme gelmişti. Can güvenliğini hiçe sayan ve çevresindeki insanların hayatını tehlikeye düşüren şüpheliye ceza yağdı.