Video Haber MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki operasyonda teröristlerin mevzileri yerle bir edildi | Video

MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki operasyonda teröristlerin mevzileri yerle bir edildi | Video

MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki operasyonda teröristlerin mevzileri yerle bir edildi | Video
03.05.2021 | 22:22

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MSB Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. MSB, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." ifadelerini kullandı.

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