MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki operasyonda teröristlerin mevzileri yerle bir edildi | Video

MSB Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. MSB, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." ifadelerini kullandı.