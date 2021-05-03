MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki operasyonda teröristlerin mevzileri yerle bir edildi | Video
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MSB Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. MSB, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." ifadelerini kullandı.