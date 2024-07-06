Video Haber MSB paylaştı: Millî ruh, millî güç! | Video
MSB paylaştı: Millî ruh, millî güç! | Video

MSB paylaştı: Millî ruh, millî güç! | Video

06.07.2024 | 14:59

MSB sosyal medyada paylaştı... Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan #BizimÇocuklar'a mesaj var. A Millî Futbol Takımımızın #EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!

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