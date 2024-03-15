MSB’den Hava Savunma Silah Sistemi “KORKUT” paylaşımı | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi KORKUT’un teknik özelliklerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.
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