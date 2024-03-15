MSB’den Hava Savunma Silah Sistemi “KORKUT” paylaşımı | Video 15.03.2024 | 15:06 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi KORKUT’un teknik özelliklerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB, Hava Kuvvetleri Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen KORKUT Silah Sistemi Aracı'nın genel özelliklerinin yer aldığı videoyu paylaştı. 35 mm K/M tipi çift namlulu silah sistemi ile dakikada bin 100 atım gerçekleştiren KORKUT, 30 bin 800 kilogram ağırlıkta, 200 adet mühimmat kapasitesine sahip ve saatte 65 kilometre hıza çıkıyor. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Hava Savunma Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve millî imkanlarla üretilen 35 mm K/M (Kundağı Motorlu) Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 mm'lik namlulu hava savunma sistemidir."