Video Haber MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video

MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video

MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video
07.08.2020 | 17:02

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAz Kartalı Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.

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