Video Haber Müge Anlı'da heyecanlı bekleyiş! Tuğba Özbek'in babası Nedim Bey mi? | Video

Müge Anlı'da heyecanlı bekleyiş! Tuğba Özbek'in babası Nedim Bey mi? | Video

Müge Anlı'da heyecanlı bekleyiş! Tuğba Özbek'in babası Nedim Bey mi? | Video
20.02.2020 | 12:28

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm 20 Şubat Perşembe günü hangi gelişmeler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te heyecanlı bekleyiş devam ediyor! Tuğba Özbek'in babası Nedim Süzgün mü? Müge Anlı, Tuğba Özbek'in hiç görmediği babasını buldu mu? 25 yaşındaki 4 çocuk annesi Tuğba Özbek hiç görmediği babasını bulmak için atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmıştı. Çocukluğunun çok zor geçtiğini anlatan Tuğba Hanım, baba hasretini sonlandırmak istedi. "O boşluğu doldurmak istiyorum" diyen Tuğba Hanım, Müge Anlı ve ekibi sayesinde kısa sürede baba olarak bildiği Nedim Süzgün ile kucaklaştı.

"İNŞALLAH BENİM KIZIM ÇIKAR!"

Önce yayına telefonla bağlanan ardında da stüdyoya gelen Nedim Bey, bir kızı olduğunu bilmediğini söyledi. Nedim Bey'in fotoğrafını ilk kez canlı yayında gören Tuğba Özbek duygusal anlar yaşadı. Yakın çevresinin eleştirileri dolayısıyla buruk bir şekilde yayına çıkan genç kadın, annesinin sözlerine güvenemediğini bu sebeple DNA testi yapılmasını istedi. Tuğba Özbek ve Nedim Süzgün, vakit kaybetmeden kan örneği veren ve gerekli testleri yaptırdı. Nedim Süzgün: "İnşallah benim kızım çıkar. Ben çok heyecanlıyım. Süreç nasıl geçecek ben de bilmiyorum!" dedi.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı'da heyecanlı bekleyiş! Tuğba Özbek'in babası Nedim Bey mi? | Video 03:02
Müge Anlı'da heyecanlı bekleyiş! Tuğba Özbek'in babası Nedim Bey mi? | Video 20.02.2020 | 12:28
Bartın'da fabrika yangını, müdahale sürüyor! | Video 00:57
Bartın'da fabrika yangını, müdahale sürüyor! | Video 20.02.2020 | 12:27
Araba gölete uçtu, 1 kişi kayboldu! | Video 00:50
Araba gölete uçtu, 1 kişi kayboldu! | Video 20.02.2020 | 12:26
Son dakika! Almanya'daki ırkçı katliamdan yaralı kurtulan Türk'ten flaş açıklama | Video 01:47
Son dakika! Almanya'daki ırkçı katliamdan yaralı kurtulan Türk'ten flaş açıklama | Video 20.02.2020 | 12:18
Hulusi Akar: Gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz! | Video 01:50
Hulusi Akar: "Gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz!" | Video 20.02.2020 | 12:20
Doğu Anadolu'da karla mücadele! Ekiplerin kar mesaisi devam ediyor | Video 02:09
Doğu Anadolu'da karla mücadele! Ekiplerin kar mesaisi devam ediyor | Video 20.02.2020 | 12:12
Esad'ın vurduğu Atarib hayalet kente döndü | Video 01:15
Esad'ın vurduğu Atarib hayalet kente döndü | Video 20.02.2020 | 12:06
Altuğ Verdi soruşturmasında 6 gözaltı! | Video 00:40
Altuğ Verdi soruşturmasında 6 gözaltı! | Video 20.02.2020 | 12:01
İstanbul'da son dakika hava kirliliği uyarısı! İşte kirli havaya karşı alınacak önlemler... | Video 03:13
İstanbul'da son dakika hava kirliliği uyarısı! İşte kirli havaya karşı alınacak önlemler... | Video 20.02.2020 | 11:51
Öldüren virüs Türkiye'ye dayandı! İran'da Koronavirüs'ten 2 ölüm | Video 05:40
Öldüren virüs Türkiye'ye dayandı! İran'da Koronavirüs'ten 2 ölüm | Video 20.02.2020 | 11:44
Son dakika: Öğretmenlere atama müjdesi! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak! | Video 02:03
Son dakika: Öğretmenlere atama müjdesi! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak! | Video 20.02.2020 | 11:38
20.02.2020 hava durumu...Sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak? | Video 01:23
20.02.2020 hava durumu...Sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak? | Video 20.02.2020 | 11:35
DEAŞ infazcısının eşi ve oğlu da yakalandı! | Video 00:33
DEAŞ infazcısının eşi ve oğlu da yakalandı! | Video 20.02.2020 | 11:33
Çatılarda biriken kar kütlelerinin düşme anı kamerada | Video 02:50
Çatılarda biriken kar kütlelerinin düşme anı kamerada | Video 20.02.2020 | 11:26
Son dakika! Dünya, Almanya'da katliam yapan Türk düşmanı ırkçı Alman teröristin bu skandal görüntülerini konuşuyor | Video 03:14
Son dakika! Dünya, Almanya'da katliam yapan Türk düşmanı ırkçı Alman teröristin bu skandal görüntülerini konuşuyor | Video 20.02.2020 | 11:10
Son dakika! Katliam yapan Türk düşmanı ırkçı Alman Terörist'in nefret kustuğu skandal görüntüler ortaya çıktı | Video 03:14
Son dakika! Katliam yapan Türk düşmanı ırkçı Alman Terörist'in nefret kustuğu skandal görüntüler ortaya çıktı | Video 20.02.2020 | 11:09
Son dakika! Almanya'da Türklere otomatik silahla saldıran ırkçı Alman teröristin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:12
Son dakika! Almanya'da Türklere otomatik silahla saldıran ırkçı Alman teröristin görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.02.2020 | 11:04
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan canlı yayında flşa İdlib ve Rusya açıklaması! | Video 19:28
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan canlı yayında flşa İdlib ve Rusya açıklaması! | Video 20.02.2020 | 10:53
İzmir'de sinirlenen şoför TIR'la tartıştığı arkadaşlarını böyle kovaladı | Video 01:04
İzmir'de sinirlenen şoför TIR'la tartıştığı arkadaşlarını böyle kovaladı | Video 20.02.2020 | 09:41
Son dakika! Skandal olay yıllar sonra ortaya çıktı: AK Parti Milletvekili'ni askerdeki oğluyla tehdit edenler kimler? | Video 02:57
Son dakika! Skandal olay yıllar sonra ortaya çıktı: AK Parti Milletvekili'ni askerdeki oğluyla tehdit edenler kimler? | Video 20.02.2020 | 10:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN