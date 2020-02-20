Müge Anlı'da heyecanlı bekleyiş! Tuğba Özbek'in babası Nedim Bey mi? | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm 20 Şubat Perşembe günü hangi gelişmeler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te heyecanlı bekleyiş devam ediyor! Tuğba Özbek'in babası Nedim Süzgün mü? Müge Anlı, Tuğba Özbek'in hiç görmediği babasını buldu mu? 25 yaşındaki 4 çocuk annesi Tuğba Özbek hiç görmediği babasını bulmak için atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmıştı. Çocukluğunun çok zor geçtiğini anlatan Tuğba Hanım, baba hasretini sonlandırmak istedi. "O boşluğu doldurmak istiyorum" diyen Tuğba Hanım, Müge Anlı ve ekibi sayesinde kısa sürede baba olarak bildiği Nedim Süzgün ile kucaklaştı.

"İNŞALLAH BENİM KIZIM ÇIKAR!"

Önce yayına telefonla bağlanan ardında da stüdyoya gelen Nedim Bey, bir kızı olduğunu bilmediğini söyledi. Nedim Bey'in fotoğrafını ilk kez canlı yayında gören Tuğba Özbek duygusal anlar yaşadı. Yakın çevresinin eleştirileri dolayısıyla buruk bir şekilde yayına çıkan genç kadın, annesinin sözlerine güvenemediğini bu sebeple DNA testi yapılmasını istedi. Tuğba Özbek ve Nedim Süzgün, vakit kaybetmeden kan örneği veren ve gerekli testleri yaptırdı. Nedim Süzgün: "İnşallah benim kızım çıkar. Ben çok heyecanlıyım. Süreç nasıl geçecek ben de bilmiyorum!" dedi.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...