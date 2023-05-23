New York polisi Türkevi'ne saldıran kişinin görüntülerini paylaştı! "Görenler ihbar hattını arasın!" | Video
New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bir kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıyor. NYPD paylaşımında, kişiyi görenlerin ihbar hattını araması isteniyor.
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