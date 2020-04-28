Nur Yerlitaş’ın cenazesi helallik alınmak üzere evine getirildi | Video
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Dün hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın cenazesi, yakınları tarafından Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak helallik alınmak üzere evine getirildi. Cenazeyi almaya ünlü sanatçı Sibel Can'ın da geldiği görüldü.Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan 64 yaşındaki ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün hayatını kaybetmişti. Yerlitaş'ın cenazesi, Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak helallik alınmak üzere Şişli'de bulunan evine getirildi. Gözyaşları içerisinde alınan cenazenin alınmasına ünlü Sanatçı Sibel Can'ın da geldiği görüldü. Öte yandan sanat camiası ünlü sanatçıya haklarını helal etmek için evinde topladı. Birçok ünlü ismin Yerlitaş'ın evinin önüne geldiği görüldü.
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek.