Video Haber Ölümcül Koronavirüs salgını Küresel ekonomiyi ve Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek | Video

Ölümcül Koronavirüs salgını Küresel ekonomiyi ve Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek | Video

Ölümcül Koronavirüs salgını Küresel ekonomiyi ve Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek | Video
21.02.2020 | 16:12

Çin'de ortay çıkan ölümcül koronavirüs salgını Çin ve dolaylı olarak dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Çin ekonomisini olumsuz olarak etkilemesi muhtemel ölümcül koronavirüs salgını dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Ölümcül koronavirüs salgını Türkiye ekonomisi üzerinde bir etkisi olacak mı? SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür, ölümcül koronavirüs salgınının Türkiye ve dünya ekonomisi üzerindeki olası etkileri hakkında yorumlarda bulundu.

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