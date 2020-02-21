Ölümcül Koronavirüs salgını Küresel ekonomiyi ve Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek | Video
Çin'de ortay çıkan ölümcül koronavirüs salgını Çin ve dolaylı olarak dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Çin ekonomisini olumsuz olarak etkilemesi muhtemel ölümcül koronavirüs salgını dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Ölümcül koronavirüs salgını Türkiye ekonomisi üzerinde bir etkisi olacak mı? SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür, ölümcül koronavirüs salgınının Türkiye ve dünya ekonomisi üzerindeki olası etkileri hakkında yorumlarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:05
00:29
02:30
Son dakika: Pegasus uçağının kara kutusu deşifre edildi! 21.02.2020 | 16:36
05:40
10:53
04:23
01:48
00:39
Adliyeden Kızılay’ın bağış kutusunu çalan şahıs yakalandı | Video 21.02.2020 | 15:53
04:07
02:14
01:05
Detaylar dehşete düşürmüştü... 'Vampir Sibel' olayında flaş gelişme! | Video 21.02.2020 | 15:34
09:03
00:29
Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü | Video 21.02.2020 | 15:07
03:15
00:33
01:22
00:43
Balat tacizinin mağduru konuştu! "Bir anda arkamdan sarıldı..." | Video 20.12.2019 | 14:37
01:58
Ceren Damar davasında karar bekleniyor | Video 21.02.2020 | 13:31
08:43