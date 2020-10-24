Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, otobüsü yumruklayıp böyle kırmızıya boyadı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
Yaşlı kadın karşıdan karşıya geçerken ölümden kıl payı kurtuldu | Video 24.10.2020 | 09:42
01:33
03:02
02:58
02:27
08:11
04:27
04:09
Bakan Koca'dan şehir hastanelerinin önemi hakkında açıklama | Video 23.10.2020 | 21:26
00:24
Son dakika! MSB'den açıklama! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi! | Video 23.10.2020 | 21:33
01:19
33:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bursa'da önemli açıklamalar 23.10.2020 | 21:20
01:49
01:34
02:09
06:32
00:59
Son dakika! Bakan Albayrak'tan atama müjdesi | Video 23.10.2020 | 18:03
00:52
Son dakika! Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı! | Video 23.10.2020 | 17:48
04:05
Melih Altınok 'Trump, Biden’ı paçasından fena yakaladı' 23.10.2020 | 17:06
03:35
"İdari para cezalarının da kapsama alınması önem arz ediyor" | Video 23.10.2020 | 16:54
Ümraniye’de otobüse durak dışında binmek isteyen bir kadını şoför almayınca, taksiyle takibe başlayan öfkeli kadın önce camları yumrukladı, daha sonra da boya ile otobüsü kırmızıya boyadı.