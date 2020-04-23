Özgür Özel’in "23 Nisan" gafı sosyal medyada günün konusu oldu |Video

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel büyük bir gafa imza attı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihini karıştırınca sosyal medyada günün konusu oldu. Meclisin açılış tarihini "23 Nisan 1920" diyeceği yerde "23 Nisan 1923" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel sosyal medyada garipsenen bir gafa imza attı.

Özel, sosyal medyadan kısa bir konuşmasını yayınladı. Görüntüde Özel, Atatürk'ün 23. Nisan 1923'ten vefat ettiği 1938'e kadar mecliste yaptığı konuşmaların kitap haline getirildiğini söyledi.

Fakat Özgür Özel büyük bir gafa imza atmıştı. Meclis 1923'te değil 23 Nisan 1920'de açılmıştı. 29 Ekim 1923'te ise Meclis tarafından Cumhuriyet ilan edilmişti. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor.

DAMLA KAYA