Patlama olmadan önce kaçış kamerada... İstiklal caddesindeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen kilit ismi firari Bilal Hassan'ın kaçışının patlama gerçekleşmeden önce başladığı ortaya çıktı. Esenler'de eşyalarını topladıktan sonra bir araca binen ve Edirne'ye gittiği saptanan Bilal Hassan'ın numarası tespit edilen cep telefonunu Edirne'ye gittikten sonra kapattığı da belirlendi. İşte firari Bilal Hassan'ın kaçışına ilişkin yeni ortaya çıkan görüntüler...