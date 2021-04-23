Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı | Video
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Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.