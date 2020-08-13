“Pilavcı Dükkanı” gibi gösterip uyuşturucu sattılar! Baskın anı kamerada | Video
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İstanbul Narkotik Polisleri, dikkat çekmemek için “Pilavcı Dükkanı” görünümü verilen ve uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın yaptı. Pilavcı Dükkanı” görünümü verilen iş yerinden yarım kilogram uyuşturucu çıktı. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin adreste bulunma anları polis kamerasına böyle yansıdı.