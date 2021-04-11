PKK'lı hainlerin çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu | Video

Şırnak kırsalında Mehmetçik, kaçan teröristleri ayak izlerinden takip etti. İHA’ların da destek verdiği operasyonda yerleri tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.

Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki komandolar, 5 Nisan'da PKK'nın Türkiye'deki kırsal yapılanmasının yüzde 60'ını yöneten sahadaki en üst düzey teröristin anlık istihbaratla belirlendiği bölgeye sızmak için harekete geçti. İHA'larla yapılan keşif sonrasında 6 Nisan'da özel timler, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayan Bestler-Dereler bölgesine girdi.

Anlık İHA ve SİHA'lar ile takip edilen komandolar kritik bölgeye sızdı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk adı verilen özel operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timleri, 7 Nisan'da PKK'lı teröristler ile ilk teması sağladı.

İHA'lardan alınan görüntülerin el cihazlarına anlık olarak aktarıldığı özel timler, ağaçlık ve riskli bölgede sağlanan sıcak temas sonrasında 2'si kadın 4 teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede teröristlerin yaptığı sığınaklar da imha edildi. Timler kaçan 6 teröristi ayak izlerinden takibe aldı. Çamurda bıraktıkları izlerden yola çıkılarak takibi yapılan teröristlerle tekrar sıcak temas sağlandı. Komandolar, 3'e ayrılan 6 teröristi SİHA ve ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla etkisiz hale getirdi.