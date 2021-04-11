Video Haber PKK'lı hainlerin çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu | Video

PKK'lı hainlerin çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu | Video

PKK'lı hainlerin çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu | Video
11.04.2021 | 12:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

PKK'lı hainlerin çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu | Video 01:00
PKK'lı hainlerin çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu | Video 11.04.2021 | 12:17
TOGG inşaatı hızla yükseliyor | Video 06:07
TOGG inşaatı hızla yükseliyor | Video 11.04.2021 | 11:49
Bakan Varank duyurdu: Milli ve özgün hibrit roketimiz testi geçti | Video 05:31
Bakan Varank duyurdu: Milli ve özgün hibrit roketimiz testi geçti | Video 11.04.2021 | 10:59
Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Alınacak yeni tedbirler neler? | Video 01:51
Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Alınacak yeni tedbirler neler? | Video 11.04.2021 | 09:46
Son dakika: 10 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video 01:34
Son dakika: 10 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video 11.04.2021 | 00:15
Çiftçiye büyük müjde! 1 milyon 200 bin ton patatesi TMO alacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak | Video 01:30
Çiftçiye büyük müjde! 1 milyon 200 bin ton patatesi TMO alacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak | Video 11.04.2021 | 00:00
Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto | Video 10:17
Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto | Video 10.04.2021 | 22:55
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Donbass krizi ile ilgili açıklama: Gerilimin artmasını arzu etmiyoruz | Video 25:15
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Donbass krizi ile ilgili açıklama: Gerilimin artmasını arzu etmiyoruz | Video 10.04.2021 | 20:38
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den çarpıcı rezerv açıklaması: Altınlar Türkiye'ye gelince saldırıya geçtiler | Video 01:46
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den çarpıcı rezerv açıklaması: Altınlar Türkiye'ye gelince saldırıya geçtiler | Video 10.04.2021 | 19:58
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Galata Kulesi'ni ziyaret etti | Video 02:48
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Galata Kulesi'ni ziyaret etti | Video 10.04.2021 | 19:30
Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı kameralara yansıdı | Video 00:54
Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı kameralara yansıdı | Video 10.04.2021 | 19:21
Son dakika! Yerli Kovid-19 ilacında FAZ 2 aşamasına geçildi! Piyasaya çıkacağı tarihi A Haber'de duyurdu | Video 02:51
Son dakika! Yerli Kovid-19 ilacında FAZ 2 aşamasına geçildi! Piyasaya çıkacağı tarihi A Haber'de duyurdu | Video 10.04.2021 | 19:17
Son dakika: Huber Köşkü'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sona erdi | Video 01:54
Son dakika: Huber Köşkü'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sona erdi | Video 10.04.2021 | 19:03
Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:00
Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı | Video 10.04.2021 | 18:48
İHA'lar buldu F-16'lar vurdu! PKK'ya ağır darbenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:12
İHA'lar buldu F-16'lar vurdu! PKK'ya ağır darbenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.04.2021 | 18:17
Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı | Video 01:41
Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı | Video 10.04.2021 | 18:08
Ünlü oyuncu Bensu Soral koronavirüs aşısı oldu! | Video 00:03
Ünlü oyuncu Bensu Soral koronavirüs aşısı oldu! | Video 10.04.2021 | 17:54
Bakan Soylu duyurmuştu; Eren- 10 Operasyonu'nun özel görüntüleri ortaya çıktı 01:31
Bakan Soylu duyurmuştu; Eren- 10 Operasyonu'nun özel görüntüleri ortaya çıktı 10.04.2021 | 16:19
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül son yolculuğuna dualarla uğurlandı 03:00
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül son yolculuğuna dualarla uğurlandı 10.04.2021 | 16:27
Burhanettin Duran | Koltuk krizi ve ‘diktatör’ hezeyanı 04:56
Burhanettin Duran | Koltuk krizi ve ‘diktatör’ hezeyanı 10.04.2021 | 16:16

Şırnak kırsalında Mehmetçik, kaçan teröristleri ayak izlerinden takip etti. İHA’ların da destek verdiği operasyonda yerleri tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki komandolar, 5 Nisan'da PKK'nın Türkiye'deki kırsal yapılanmasının yüzde 60'ını yöneten sahadaki en üst düzey teröristin anlık istihbaratla belirlendiği bölgeye sızmak için harekete geçti. İHA'larla yapılan keşif sonrasında 6 Nisan'da özel timler, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayan Bestler-Dereler bölgesine girdi.

Anlık İHA ve SİHA'lar ile takip edilen komandolar kritik bölgeye sızdı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk adı verilen özel operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timleri, 7 Nisan'da PKK'lı teröristler ile ilk teması sağladı.

İHA'lardan alınan görüntülerin el cihazlarına anlık olarak aktarıldığı özel timler, ağaçlık ve riskli bölgede sağlanan sıcak temas sonrasında 2'si kadın 4 teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede teröristlerin yaptığı sığınaklar da imha edildi. Timler kaçan 6 teröristi ayak izlerinden takibe aldı. Çamurda bıraktıkları izlerden yola çıkılarak takibi yapılan teröristlerle tekrar sıcak temas sağlandı. Komandolar, 3'e ayrılan 6 teröristi SİHA ve ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla etkisiz hale getirdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA