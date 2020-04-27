Rize'de Ayder Yaylası'na inen 2 boz ayı kamerada | Video

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'na indi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu.

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası hafta sonu yağan karla beyaza büründü. Kar yağışı sabahın ilk ışıkları ile birlikte yerini güneşe bırakınca yaylanın güney yamacındaki kar eridi, kuzey yamacında ise, beyaz örtü kaldı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylada seyrine doyumsuz manzara oluştu. Yaylanın karla kaplı yamacına inen 2 boz ayı da görüntülendi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu.