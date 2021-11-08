Rize’de kazada minibüs ile şadırvan arasına sıkışan kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video

Rize merkeze bağlı Tekke köyünde dün el arabasıyla yük taşırken kendisini çarpan minibüs ile caminin şadırvanı arasında sıkışarak ağır yaralanan Meryem Kayalar hayatını kaybetti. Kayalar, bugün kazanın olduğu yol üzerinde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.