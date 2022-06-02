Video Haber SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video
SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video

SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video

02.06.2022 | 00:40

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Almanya'da bir hastane, Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya'yı tepki vermesine rağmen "Beyin ölümü gerçekleşti" iddiasıyla ölüme terk etmişti. Gurbetçi ailenin 'Babamızı kurtarın' feryatlarını Başkan Erdoğan cevapsız bırakmadı.

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