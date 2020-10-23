Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bursa'da önemli açıklamalar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bursa'da önemli açıklamalar 23.10.2020 | 21:20
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında, Bursa, Yalova, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir'deki yoğun bakım doluluk oranları hakkında bilgi verdi. Koca, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında, Bursa, Yalova, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir'deki yoğun bakım doluluk oranları hakkında bilgi verdi. Koca, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir." ifadelerini kullandı.