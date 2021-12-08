Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Aselsan iddialarına cevap verdi: İddialar çok ilginç, olanlar dezenformasyon | Video
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, muhalefet tarafından gündeme getirilen 'Aselsan' satılacak iddialarına yanıt verdi. A Haber canlı yayınına bağlanan Demir, "Bizim hiçbir şekilde gündemimizde, olmayan bilmediğim aslı astarı olmayan bir iddianın bu kadar tekrar edilmesine şaşırdık ve açıklama yapmak zorunda kaldık. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Bu algı yönetimi ve buna dezenformasyon diyoruz" dedi.