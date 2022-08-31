Selçuk Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretini değerlendirdi: CHP'li vekillerin bize karşı sistematik iftiralarına sessiz kalıyor | Video
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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar katıldığı bir programda soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretine ilişkin konuşan Bayraktar, "Elbette Kılıçdaroğlu'nun kendisinin gelmesi, desteklemesi bizi mutlu eder. Ama kafamızda şöyle bir soru işareti var. Biz sistematik şekilde CHP'li bazı vekillerin hem vakfımıza, hem Baykar'a hem S/İHA'larımıza iftira attığını görüyoruz. Ve bunlarla alakalı sessiz kalınıyor." dedi.