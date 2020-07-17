Video Haber Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı Video

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı Video

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı Video
17.07.2020 | 08:41

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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattılar.

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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde


o gece yaşadıklarını anlattılar. Selçuk Bayraktar, "Asker köprüye çıktı ve polislerin silahlarını aldığı bilgisi geldi. Onun üzerine benim kafamda şimşekler çaktı. Herhalde bir darbe girişimi var" şeklinde tepki verdiğini söyledi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, "Vatandaşa kurşun sıkılabileceği aklımın ucundan bile geçmiyordu" dedi.


Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar videonun üzerine "#15Temmuz tüm dünyaya gösterdi ki; 'Bu topraklarda bir daha asla bir ihanet şebekesi, bir terör örgütü, kökü dışarıda olan karanlık bir örgüt ülkemizi asla tahakküm altına alamayacak.'" notunu düştü.

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