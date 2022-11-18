Video Haber Şentop, Türkmenistan Milli Konseyine hitap etti | Video
Şentop, Türkmenistan Milli Konseyine hitap etti | Video

Şentop, Türkmenistan Milli Konseyine hitap etti | Video

18.11.2022 | 12:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Terörist Ahlam Albashir, İstiklal Caddesi’nde kozmetik alışverişi yapmış | Video 01:12
Terörist Ahlam Albashir, İstiklal Caddesi'nde kozmetik alışverişi yapmış | Video 18.11.2022 | 13:06
SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir’in Taksim Meydanı’nda bombayla indiği araç deşifre oldu | Video 00:31
SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanı'nda bombayla indiği araç deşifre oldu | Video 18.11.2022 | 13:05
Bakan Karaismailoğlu, Narince - Gerger yolu temel atma törenine katıldı | Video 07:08
Bakan Karaismailoğlu, Narince - Gerger yolu temel atma törenine katıldı | Video 18.11.2022 | 12:38
Şentop, Türkmenistan Milli Konseyine hitap etti | Video 07:20
Şentop, Türkmenistan Milli Konseyine hitap etti | Video 18.11.2022 | 12:35
Bakan Kurum paylaştı: Hizmetlerimiz güzel Şırnak’ımıza bir başka yakıştı | Video 19:53
Bakan Kurum paylaştı: "Hizmetlerimiz güzel Şırnak'ımıza bir başka yakıştı" | Video 18.11.2022 | 11:46
Son Dakika: MİT, PKK’lı Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi | Video 00:15
Son Dakika: MİT, PKK'lı Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi | Video 18.11.2022 | 09:36
Alçak saldırının öncesinde keşfe çıkmış! İstiklal teröristinin keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:14
Alçak saldırının öncesinde keşfe çıkmış! İstiklal teröristinin keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.11.2022 | 08:35
İstiklal bombacısı Ahlam Albashir ve diğer 16 şüpheli tutuklandı | Video 00:28
İstiklal bombacısı Ahlam Albashir ve diğer 16 şüpheli tutuklandı | Video 18.11.2022 | 08:32
Otomobilin site bahçesine düşüp ters döndüğü anlar kamerada | Video 02:33
Otomobilin site bahçesine düşüp ters döndüğü anlar kamerada | Video 18.11.2022 | 01:25
Aslı Baykal’ın açıklamaları ne anlama geliyor? CHP’li Sevigen’den A Haber’de flaş sözler: Altılı masadan bir hayır gelmez | Video 46:26
Aslı Baykal'ın açıklamaları ne anlama geliyor? CHP'li Sevigen'den A Haber'de flaş sözler: Altılı masadan bir hayır gelmez | Video 17.11.2022 | 23:00
BAYKAR’dan gurulandıran paylaşım: Biz bu cihana sığmayız… | Video 01:24
BAYKAR’dan gurulandıran paylaşım: Biz bu cihana sığmayız… | Video 17.11.2022 | 22:24
Son dakika: İşte İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir’in ifadesinin detayları | Video 03:42
Son dakika: İşte İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir’in ifadesinin detayları | Video 17.11.2022 | 18:22
Son dakika | İstanbul’da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 90’a ulaştı | Video 01:37
Son dakika | İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | Video 17.11.2022 | 18:24
Dev binanın yıkılma anı kamerada | Video 02:12
Dev binanın yıkılma anı kamerada | Video 17.11.2022 | 17:42
Son Dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video 02:09
Son Dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video 17.11.2022 | 17:04
Son Dakika: Komisyondan HDP’li Güzel kararı | Video 01:11
Son Dakika: Komisyondan HDP'li Güzel kararı | Video 17.11.2022 | 16:37
Salih Tuna | Türkiye, AK Parti’nin değildir 04:11
Salih Tuna | Türkiye, AK Parti'nin değildir 17.11.2022 | 16:29
Mehmet Barlas | 3. Dünya Savaşı korkusu 02:29
Mehmet Barlas | 3. Dünya Savaşı korkusu 17.11.2022 | 16:26
SABAH’ın ortaya çıkardığı Halk Ekmak fiyaskosu! Fabrikada hala ekmek üretimi yok | Video 02:52
SABAH'ın ortaya çıkardığı Halk Ekmak fiyaskosu! "Fabrikada hala ekmek üretimi yok" | Video 17.11.2022 | 15:24
Meral Akşener’in başdanışmanı Murat Çuhadar istifa etti: Başkan Erdoğan ve AK Parti’ye destek açıklaması.. 01:01
Meral Akşener’in başdanışmanı Murat Çuhadar istifa etti: Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye destek açıklaması.. 17.11.2022 | 15:18

TBMM Başkanı Dr. Mustafa Şentop, Aşkabat?ta Türkmenistan Milli Konseyine hitap etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA