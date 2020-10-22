Siber zorbalıkla mücadele başlatıldı | Video
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, siber suçlarla mücadele için Siberay ismi verilen bir proje başlattı. Amaç siber suçlar hakkında vatandaşlara farkındalık sağlamak. Ayrıca siber zorbalıkla mücadele için bir de video hazırlandı. Bu videoda ebeveynlerin çocuklarına nasıl davranması gerektiği noktasında uyarılar yer alıyor.