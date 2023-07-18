Video Haber Şimdiki durak Katar! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'da! Görüşmeler nasıl geçiyor? | Video
Şimdiki durak Katar! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'da! Görüşmeler nasıl geçiyor? | Video

Şimdiki durak Katar! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'da! Görüşmeler nasıl geçiyor? | Video

18.07.2023 | 17:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle gittiği Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. Başkan Erdoğan, Körfez turuna ilişkin soruya, "Görüşmeler iyi geçiyor" yanıtını verdi.

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