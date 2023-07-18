Şimdiki durak Katar! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'da! Görüşmeler nasıl geçiyor? | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle gittiği Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. Başkan Erdoğan, Körfez turuna ilişkin soruya, "Görüşmeler iyi geçiyor" yanıtını verdi.
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