Sinan Oğan: 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz | VİDEO HABER
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda destekleyecekleri adayı açıkladı. Oğan yaptığı açıklamada, "28 Mayıs 2023 tarihinde, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ifade ediyorum." dedi.
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