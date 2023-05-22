Video Haber Sinan Oğan: 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz | VİDEO HABER
Sinan Oğan: 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz | VİDEO HABER

Sinan Oğan: 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz | VİDEO HABER

22.05.2023 | 18:03

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda destekleyecekleri adayı açıkladı. Oğan yaptığı açıklamada, "28 Mayıs 2023 tarihinde, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ifade ediyorum." dedi.

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