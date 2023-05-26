Video Haber Sinan Oğan’dan Ali Babacan’a gönderme sosyal medyanın gündeminde! | Video
Sinan Oğan’dan Ali Babacan’a gönderme sosyal medyanın gündeminde! | Video

Sinan Oğan’dan Ali Babacan’a gönderme sosyal medyanın gündeminde! | Video

26.05.2023 | 12:52

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan daha önce kendisine “Bir seçimlik adayların hep adını unutuyoruz ya!” diyerek dalga geçen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a canlı yayında “Neydi eski AK Parti’de bakanlık da yapmıştı? Vallahi çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan neydi?” diyerek gönderme yaptı. Bu anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı ve Oğan’ın Babacan’dan intikamını aldığı yorumları yapıldı. Öte yandan Sinan Oğan, bu konuyla ilgili sosyal

VİDEO DEVAM EDİYOR

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması sonrasında Millet İttifakı'nın destekçileri tarafından sosyal medyada adeta linç edildi; hakaretlere ve küfürlere de maruz bırakıldı. Sinan Oğan, TRT Haber'in programına dün gece konuk olarak hem sosyal medya lincine hem de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

OĞAN'DAN BABACAN'A GÖNDERME SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE!

Açıklamaları ilgiyle takip edilen Sinan Oğan'ın canlı yayın esnasındaki bir an ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Yayında Sinan Oğan'ın Ali Babacan'ın adını unutmasının aslında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a bir gönderme için yapıldığı iddia edildi. Çünkü Ali Babacan daha önce konuk olduğu bir televizyon yayında "Bak görüyor musunuz, bir seçimlik adayların hep adını unutuyoruz ya!" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyadan birçok kişi Babacan'ın bu anlarını gösteren videoyu paylaşıp Sinan Oğan'ın dünkü canlı yayında Ali Babacan'dan intikamını aldığı yönünde yorumlar yaptı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Demokrat Parti’li Tunay’dan İmamoğlu ve Yavaş tepkisi: Masaya olumlu katkı yapmadılar | Video 01:23
Demokrat Parti'li Tunay'dan İmamoğlu ve Yavaş tepkisi: "Masaya olumlu katkı yapmadılar" | Video 26.05.2023 | 13:02
LGBT’den ODTÜ’de Kılıçdaroğlu’na destek yürüyüşü | Video 00:39
LGBT'den ODTÜ'de Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü | Video 26.05.2023 | 12:55
Sinan Oğan’dan Ali Babacan’a gönderme sosyal medyanın gündeminde! | Video 00:35
Sinan Oğan’dan Ali Babacan’a gönderme sosyal medyanın gündeminde! | Video 26.05.2023 | 12:52
Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı bir şölene çevirmek istiyoruz | Video 01:19
Başkan Erdoğan: "28 Mayıs’ı bir şölene çevirmek istiyoruz" | Video 26.05.2023 | 09:48
Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı: Biz kazanırsak Türkiye kazanır | Video 03:18
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: "Biz kazanırsak Türkiye kazanır" | Video 26.05.2023 | 09:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin” | Video 07:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin” | Video 26.05.2023 | 08:46
Başkan Erdoğan, Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı | Video 02:11
Başkan Erdoğan, Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı | Video 26.05.2023 | 08:46
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 01:39
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 26.05.2023 | 08:46
İngiltere’de Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu caddenin kapısına araç çarptı | Video 03:34
İngiltere’de Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu caddenin kapısına araç çarptı | Video 26.05.2023 | 00:04
Yanan İstinyePark ve oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 03:12
Yanan İstinyePark ve oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 25.05.2023 | 18:40
Son Dakika: Yurt dışı oy sayısı 1 milyon 889 bin! Seçimin ikinci turuna katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı | Video 02:05
Son Dakika: Yurt dışı oy sayısı 1 milyon 889 bin! Seçimin ikinci turuna katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı | Video 25.05.2023 | 18:35
Son Dakika: İstinye Park AVM’de yangın çıktı! | Video 00:33
Son Dakika: İstinye Park AVM’de yangın çıktı! | Video 25.05.2023 | 18:31
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar | Video 51:55
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar | Video 25.05.2023 | 18:16
Ankara’da sağanak yağış sele neden oldu! Araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı | Video 03:13
Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu! Araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı | Video 25.05.2023 | 18:18
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi PKK yanıtı: Bunu ispatlayamazsan namertsin | Video 03:08
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi PKK yanıtı: Bunu ispatlayamazsan namertsin | Video 25.05.2023 | 18:07
Salih Tuna | Şaşmaz pusula 04:02
Salih Tuna | Şaşmaz pusula 25.05.2023 | 17:23
Haşmet Babaoğlu | Allah korusun! 01:39
Haşmet Babaoğlu | Allah korusun! 25.05.2023 | 17:20
Hasan Basri Yalçın | Son pozisyonlar 04:11
Hasan Basri Yalçın | Son pozisyonlar 25.05.2023 | 17:12
Mahmut Övür | Ümit Özdağ ve Buldan aynı safta 03:44
Mahmut Övür | Ümit Özdağ ve Buldan aynı safta 25.05.2023 | 17:03
Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa hakaret yağdırdı | Video 01:02
Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa hakaret yağdırdı | Video 25.05.2023 | 16:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA