Sırbistan, ‘aşı olana 250 TL’ vereceğini açıkladı! Kampanya izdihama neden oldu! | Video

Sırbistan, aşı ile ilgili yeni bir karar aldı ve aşı olan vatandaşlarına ödeme yapacağını açıkladı. Karar sonrası Belgrad'da bir AVM'de başlatılan kampanya adeta izdihama neden oldu. AVM'de aşı olan ilk 100 kişiye 3000 dinar, yani 250 TL indirim çeki verileceği belirtildi. Kısa sürede binlerce kişi AVM'ye akın edince izdiham kaçınılmaz oldu.