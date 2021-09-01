Son dakika: 1 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 1 Eylül koronavirüs verilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullandı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...