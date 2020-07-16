Son dakika! 16 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 440 oldu. Bugün 42 bin 411 test yapılırken, 933 yeni vaka tanısı konuldu, bin 87 kişi ise iyileşti.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 440 oldu. Bugün 42 bin 411 test yapılırken, 933 yeni vaka tanısı konuldu, bin 87 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." açıklamasında bulundu.