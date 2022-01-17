Son dakika: 17 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
12:22
Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk Meclisi’nde FETÖ uyarısı | Video 17.01.2022 | 20:08
08:09
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Erdoğan söylediğini yapan tek lider | Video 17.01.2022 | 20:09
02:08
22:36
03:23
00:16
Şehidin cenazesi için köylüler seferber oldu 17.01.2022 | 16:39
11:31
02:37
04:36
DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 17.01.2022 | 15:09
20:15
09:45
Yavuz Donat | Yaşasın demokrasi 17.01.2022 | 14:26
03:55
Hilal Kaplan | Mavi Zafer günü 17.01.2022 | 14:04
09:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı | Video 17.01.2022 | 12:44
03:18
Engin Ardıç | Temukraasi 17.01.2022 | 10:41
03:07
Hasan Basri Yalçın | Muhalefetin HDP aymazlığı devam ediyor 17.01.2022 | 10:37
03:01
Haşmet Babaoğlu | Her yer tiktok 17.01.2022 | 10:04
02:19
Mehmet Barlas | Erdoğan Menderes’i anlattı 17.01.2022 | 10:01
05:18
00:10
Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı | Video 16.01.2022 | 16:32
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun.” dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...