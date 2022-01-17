Son dakika: 17 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun.” dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...