SON DAKİKA | 20 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video
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Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı 20 Eylül'e ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs durumu...