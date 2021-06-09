Video Haber SON DAKİKA! 9 Haziran güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu | Video

SON DAKİKA! 9 Haziran güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu | Video

SON DAKİKA! 9 Haziran güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu | Video
09.06.2021 | 19:39

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SON DAKİKA! 9 Haziran güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu | Video 02:52
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Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan koronavirüs salgını ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de görüldü. Koronavirüs salgınına karşı başlatılan mücadele hala devam ederken, salgın etkisini nisan ayında artırmış ve rekor seviyelere ulaşmıştı. Artırılan tedbir kararlarından sonra hızla düşüşe geçen koronavirüs verileri aylar sonra en düşük seviyelerini gördü. Özellikle vaka ve vefat sayılarındaki düşüş sevindirirken, bu süreçte hasta ve ağır hasta sayılarında da önemli bir gerileme gözlemlendi. Koronavirüs tablosundaki düşüşle birlikte 1 Haziran tarihinde normalleşme adımı atıldı. Verilerdeki olumlu seyir normalleşme sürecinde de devam ederken, Sağlık Bakanlığı 9 Haziran'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte koronavirüs tablosundaki güncel vaka ve vefat sayıları...

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