Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür | Video
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki insanlık dramına seyirci kalmayarak İdlib'de gösterdiği insani yardım ve çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben bir teşekkür mesajı yayınladı.
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