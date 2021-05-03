Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video
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AK Parti MYK Toplantısı sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, "Rum kesiminin AB'yi kendi oyuncağı haline getirmesi AB tarafından kabul gören bir mesele ise, bu onlara hayırlı olsun" dedi