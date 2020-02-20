Son dakika! Almanya'da Türklere düzenlenen silahlı saldırının ardındaki Türk - İslam düşmanı şok ırkçı mesajlar | Video
Son dakika haberi: Almanya'da Türklerin işlettiği bir kafe nargile salonuna düzenlenen otomatik silahlı saldırının ardında Türk İslam düşmanı ırkçılar çıktı! Alçak saldırıyı düzenleyen Alman ırkçı teröristin üzerinden çıkan mektupta Türk İslam düşmanı ırkçı mesaj ve hakaretlerin yazdığı iddia edildi.
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