Son dakika: Ankara Valiliği'nden Altındağ'daki olaylara ilişkin açıklama | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
00:47
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar | Video 12.08.2021 | 00:50
01:12
01:58
03:17
Son dakika! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar | Video 12.08.2021 | 00:17
01:23
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 12.08.2021 | 00:10
06:02
06:23
Fatih Terim: Falcao'nun kadroya alınmaması teknik bir karar | Video 11.08.2021 | 22:03
00:49
02:20
09:41
22:02
Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu | Video 11.08.2021 | 19:30
04:21
Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu | Video 11.08.2021 | 19:40
04:40
Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu | Video 11.08.2021 | 19:35
02:32
00:38
Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson'u resmen açıkladı! | Video 11.08.2021 | 18:05
01:37
00:06
Alanya Kaymakamı'ndan Afgan bayrağı açıklaması | Video 11.08.2021 | 17:48
03:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklama 11.08.2021 | 17:09
08:25
Filistinli esnafa, Başkan Erdoğan fotoğrafı sebebiyle ceza kesildi | Video 11.08.2021 | 16:33
Son dakika haberleri: Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı. Vatandaşların soğukkanlılığı ve emniyet güçlerinin yoğun çalışmaları sonucu gösteri ve olayların sona erdiği belirtilen açıklamada, "Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.