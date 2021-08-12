Son dakika: Ankara Valiliği'nden Altındağ'daki olaylara ilişkin açıklama | Video

Son dakika haberleri: Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı. Vatandaşların soğukkanlılığı ve emniyet güçlerinin yoğun çalışmaları sonucu gösteri ve olayların sona erdiği belirtilen açıklamada, "Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.