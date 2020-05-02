Son dakika: AVM'lerin açılacağı tarihler açıklandı! İşte AVM'lerin açılış tarihleri ve uyulması zorunlu yeni kurallar | Video
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Son dakik haberi... Corona virüsü salgını sebebiyle kapanan AVM'lerin tekrardan açılacağı tarihleri AVM ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altıntaş, canlı yayında açıkladı! Prof. Dr. Hüseyin Altıntaş, AVM'lerin 11 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında AVM'lerin kademeli ve kontrollü şekilde açılmaya başlayacağını ve yeni kurallar getirildiğini açıkladı.