Video Haber SON DAKİKA: AYM Genel Kurulu HDP iddianamesini inceleyecek

SON DAKİKA: AYM Genel Kurulu HDP iddianamesini inceleyecek

SON DAKİKA: AYM Genel Kurulu HDP iddianamesini inceleyecek
21.06.2021 | 10:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hasan Basri Yalçın | Anlaşmalar örgüsü 03:41
Hasan Basri Yalçın | Anlaşmalar örgüsü 21.06.2021 | 10:55
Yavuz Donat | Biri bizi kazıklıyor 05:45
Yavuz Donat | Biri bizi kazıklıyor 21.06.2021 | 10:31
Mehmet Barlas | Galatasaray için doğru olan ne ise onu Faruk Süren söyler 02:57
Mehmet Barlas | Galatasaray için doğru olan ne ise onu Faruk Süren söyler 21.06.2021 | 10:28
SON DAKİKA: AYM Genel Kurulu HDP iddianamesini inceleyecek 02:48
SON DAKİKA: AYM Genel Kurulu HDP iddianamesini inceleyecek 21.06.2021 | 10:05
Viyana Büyükelçisi açıkladı Sezgin Baran Korkmaz’ın iade işlemleri başladı | Video 00:40
Viyana Büyükelçisi açıkladı "Sezgin Baran Korkmaz’ın iade işlemleri başladı" | Video 20.06.2021 | 17:17
Başkan Erdoğan 'Babalar Günü'nde gençlerle buluştu | Video 48:49
Başkan Erdoğan 'Babalar Günü'nde gençlerle buluştu | Video 20.06.2021 | 14:53
İşte ATMACA'nın vurduğu geminin son hali | Video 00:50
İşte ATMACA'nın vurduğu geminin son hali | Video 20.06.2021 | 13:28
30 yaş üstü kişiler aşı olmaya başladı | Video 02:37
30 yaş üstü kişiler aşı olmaya başladı | Video 20.06.2021 | 10:21
Kısıtlamalar ve maske yasağı kalkacak mı? İşte kabine toplantısında ele alınacak konular | Video 02:46
Kısıtlamalar ve maske yasağı kalkacak mı? İşte kabine toplantısında ele alınacak konular | Video 20.06.2021 | 09:09
Burak Elmas ve yönetim kurulu, seçim sonucunu böyle kutladı! | Video 00:12
Burak Elmas ve yönetim kurulu, seçim sonucunu böyle kutladı! | Video 19.06.2021 | 23:13
Cumhurbaşkanlığı'ndan kripto para uyarısı: Paralar resmi banka hesaplarında tutulmalı | Video 01:40
Cumhurbaşkanlığı'ndan kripto para uyarısı: Paralar resmi banka hesaplarında tutulmalı | Video 19.06.2021 | 21:10
Son Dakika: 19 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 00:51
Son Dakika: 19 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 19.06.2021 | 19:52
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı duyurdu! 5 milyon doz Sinovac aşı Türkiye'de | Video 01:55
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı duyurdu! 5 milyon doz Sinovac aşı Türkiye'de | Video 19.06.2021 | 19:34
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 44:39
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 19.06.2021 | 18:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz | Video 03:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz | Video 19.06.2021 | 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bunlar PKK ile ittifak halindeler. Zillet İttifakı bunlar 09:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar PKK ile ittifak halindeler. Zillet İttifakı bunlar" 19.06.2021 | 17:54
Hıncal Uluç | Kıskançlık tamam... Ama ya şüphe... 04:19
Hıncal Uluç | Kıskançlık tamam... Ama ya şüphe... 19.06.2021 | 16:20
Şebnem Bursalı | Şuşa için Allahu ekber... 04:38
Şebnem Bursalı | Şuşa için Allahu ekber... 19.06.2021 | 16:17
Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından... 09:24
Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından... 19.06.2021 | 15:36
Melih Altınok | İzmir’de kuyruğunu yakaladığımız yılanı kaçırmayalım 04:23
Melih Altınok | İzmir’de kuyruğunu yakaladığımız yılanı kaçırmayalım 19.06.2021 | 14:19

Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davanın ilk incelemesini bugün gerçekleştirecek. Raportör incelemesinde, iddianamenin kabul edilmesi görüşünü bildirmişti. AYM üyelerinin bugün iddianame ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA