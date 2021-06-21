SON DAKİKA: AYM Genel Kurulu HDP iddianamesini inceleyecek
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Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davanın ilk incelemesini bugün gerçekleştirecek. Raportör incelemesinde, iddianamenin kabul edilmesi görüşünü bildirmişti. AYM üyelerinin bugün iddianame ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.