Video Haber SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu açıkladı! "Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık" | Video
SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu açıkladı!

SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu açıkladı! "Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık" | Video

17.08.2022 | 14:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Tel Aviv’e büyükelçi atama kararı aldık | Video 03:31
SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu açıkladı! "Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık" | Video 17.08.2022 | 14:28
Muharrem İnce’den Merdan Yanardağ’a yaylım ateşi: Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme | Video 03:49
Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a yaylım ateşi: "Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme" | Video 17.08.2022 | 13:31
Bakan Kurum’dan Esenler’deki kentsel dönüşüm projesinde önemli açıklamalar | Video 09:31
Bakan Kurum'dan Esenler'deki kentsel dönüşüm projesinde önemli açıklamalar | Video 17.08.2022 | 12:37
İçişleri Bakanı Soylu, Munzur Dağları’nın İHA’larla çekilmiş doğa harikası görüntülerini paylaştı | Video 01:12
İçişleri Bakanı Soylu, Munzur Dağları’nın İHA’larla çekilmiş doğa harikası görüntülerini paylaştı | Video 17.08.2022 | 10:18
Bakan Soylu ve Vali Gül’den camilerde yapılan anonslara ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı | Video 00:35
Bakan Soylu ve Vali Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı | Video 17.08.2022 | 01:12
Konya’da ’İz Bırakan Ezgiler’ konseri! Bakan Kasapoğlu’da sahnede ezgi seslendirdi | Video 06:17
Konya'da 'İz Bırakan Ezgiler’ konseri! Bakan Kasapoğlu'da sahnede ezgi seslendirdi | Video 17.08.2022 | 00:09
Beykoz’daki spor salonunda çatının çöktüğü dehşet anları kamerada | Video 00:39
Beykoz'daki spor salonunda çatının çöktüğü dehşet anları kamerada | Video 17.08.2022 | 00:00
Driftçi kamyonet şoförü yakalandı | Video 00:08
Driftçi kamyonet şoförü yakalandı | Video 16.08.2022 | 22:34
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni | Video 02:16
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni | Video 16.08.2022 | 21:43
Lviv’de üçlü zirve! Başkan Erdoğan 18 Ağustos’ta Ukrayna’ya gidiyor | Video 05:45
Lviv'de üçlü zirve! Başkan Erdoğan 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya gidiyor | Video 16.08.2022 | 21:13
Emine Erdoğan, Kraliçe Iskandariah ile millet kütüphanesini ve dokuma Atlas sergisini ziyaret etti | Video 00:54
Emine Erdoğan, Kraliçe Iskandariah ile millet kütüphanesini ve dokuma Atlas sergisini ziyaret etti | Video 16.08.2022 | 21:16
Elazığ’da kaza: 2 yaralı | Video 00:12
Elazığ'da kaza: 2 yaralı | Video 16.08.2022 | 18:40
CHP’de ’fondaş medya’ sessizliği | Video 02:14
CHP'de 'fondaş medya' sessizliği | Video 16.08.2022 | 18:03
A Haber’in yayını nasıl çarpıtıldı? | Video 04:18
A Haber'in yayını nasıl çarpıtıldı? | Video 16.08.2022 | 17:47
Son dakika: Malezya Kralı Ankara’da | Video 07:30
Son dakika: Malezya Kralı Ankara'da | Video 16.08.2022 | 17:44
Burhanettin Duran | AK Parti’nin gücü ve geleceği 04:38
Burhanettin Duran | AK Parti'nin gücü ve geleceği 16.08.2022 | 16:04
Ekrem İmamoğlu’ndan ’kabadayılık’ dersi! Önce azarladı sonra tehdit etti: Yuvanidis’i böyle hedef gösterdi 01:48
Ekrem İmamoğlu'ndan 'kabadayılık' dersi! Önce azarladı sonra tehdit etti: Yuvanidis'i böyle hedef gösterdi 16.08.2022 | 15:38
Mehmet Barlas | Hani artık İstanbul’u sel basmayacaktı? 02:59
Mehmet Barlas | Hani artık İstanbul'u sel basmayacaktı? 16.08.2022 | 14:46
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan çok net mesaj: Şam ile temas olacak mı? | Video 06:00
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net mesaj: Şam ile temas olacak mı? | Video 16.08.2022 | 13:03
Bakan Koca müjdeyi verdi! Asistan doktorların nöbet sayısı azalıyor | Video 01:48
Bakan Koca müjdeyi verdi! Asistan doktorların nöbet sayısı azalıyor | Video 16.08.2022 | 09:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında; "Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA