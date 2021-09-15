Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrasında duyurdu! Öğrencilere PCR testi veli onayı olmadan yapılmayacak | Video
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Son dakika haberi... Türkiye'de son günlerde artış gösteren koronavirüs vaka ve vefat sayıları yetkilileri tedirgin ederken, bu durum bugün toplanan Bilim Kurulu'nda ele alındı. Bilim Kurulu Toplantısı sona ererken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Tarama testleri velilerimizin izni ile yapılıyor. Velilerin rızası dışında hiçbir işlem yapılmayacaktır." dedi. Öte yandan günlük yayınlanan haritada da değişiklik olacak. Bu kapsamda pazartesi gününden itibaren 2. doz aşılanma oranlarının gösterildiği harita paylaşılacak.